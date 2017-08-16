Almanya Başbakanı Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile son dönemde yaşananlar hakkında açıklama yaptı

Merkel, röportajı sırasında, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

"İlişkilerimizin zor sularda yüzdüğünü bu yüzden bazı konularda geri adım atmamız gerektiğini açıkça ifade ettik" diyen Merkel, 'Almanların uyarılarını gören Türkiye'nin ekonomik ilişkileri düzeltmek için ilk sinyalleri verdiğini' dile getirdi. Alman siyasetçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için yeni başlıkların açılmayacağını ve bu görüşmelerin en düşük seviyeye indirildiğini ekledi.

Daha önce de Reuters haber ajansı, Almanya'nın Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarını askıya almasını istediğini belirtmişti.

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Avrupa Komisyonu ise görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etti. Ancak bu yetki henüz verilmedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, daha önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair görüşmelerin başlaması konusunda Brüksel'in kararının beklendiğini ve müzakerelerin bir an önce başlamasını umduklarını söylemişti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "AB'nin Türkiye'ye karşı tek kozu ekonomi, Gümrük Birliği önemli" demişti.

'Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebini değerlendiriyoruz'

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebini değerlendireceklerini söyledi.

Olağan basın toplantısında konuşan Schaefer, Türkiye'nin bu konuda verdiği notayı aldıklarını söyledi.

Schaefer, Türkiye'nin talebinin değerlendirilmesi için Alman yasaları önünde iddiaların değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için Türkiye'nin Almanya'ya nota verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe