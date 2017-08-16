Macron tutuklu Fransız gazeteci için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılması talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılmasını istedi.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Bureau'nun tutukluluk hali ile ilgili kaygılarını Erdoğan'a ilettiği ve "yurttaşının en kısa zamanda Fransa'ya dönebilmesini" talep ettiği belirtildi.Elysee'nin açıklamasında ayrıca, iki liderin gelecek hafta Bureau ile ilgili tekrar görüşeceği kaydedildi.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Koruma Birlikleri (YPG) ile ilgili bir haber yaptıktan sonra 26 Temmuz'da Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bureau, "terör örgütüne yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor. Fransa Bureau'ya konsolosluk erişimi sağlamaya çalışıyor.Gazetecilik yükseklisans öğrencisi olan Bureau'nun, aynı zamanda TV5'in de aralarında olduğu bazı Fransız yayın organlarıyla çalışmaları bulunuyor.

Basın örgütlerinden çağrı

Bureau'nun özgürlüğüne kavuşması için Ağustos ayı başında uluslararası gazeteci örgütleri ortak çağrı yapmıştı.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun aralarında olduğu çok sayıda grup, 27 yaşındaki gazetecinin acilen serbest bırakılmasını istemişti. Gazeteci örgütleri, Bureau'nun özgürlüğü için Fransız hükümetinden elinden gelen çabayı sarf etmesini de talep etmişti.

Bir başka Fransız gazeteci sınırdışı edilmişti

Türkiye'de mayıs ayında da Fransız gazeteci Mathias Depardon Hasankeyf'te fotoğraf çekerken gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere bir ay alıkonulmuştu.Basın kartı olmadığı belirtilen Fransız gazetecinin çektiği fotoğraflar emniyet tarafından incelenerek "terör örgütü propogandası" olarak değerlendirilmişti. Depardon haziran ayında serbest bırakılmıştı.Türkiye, RSF'in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor. Ülkede 160'tan fazla gazeteci ve medya çalışanı demir parmaklıklar arkasında.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe