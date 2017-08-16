ABD'den İran'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'a seyahat etme planı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği söylendi

Yapılan açıklamada, "Özellikle ABD ve İran çifte vatandaşlığı bulunan kişiler başta olmak üzere ABD vatandaşları İran'da tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyadır." ifadesine yer verildi.

İran'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, İran'da ABD vatandaşlarının "haksız yere" gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.