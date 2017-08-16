Ana Sayfa | DÜNYA 16/08/2017 08:55

ABD'den İran'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

abd

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'a seyahat etme planı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği söylendi

Yapılan açıklamada, "Özellikle ABD ve İran çifte vatandaşlığı bulunan kişiler başta olmak üzere ABD vatandaşları İran'da tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyadır." ifadesine yer verildi.

İran'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, İran'da ABD vatandaşlarının "haksız yere" gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
nijerya intihar saldırısı

Üç intihar bombacısı kadın saldırı düzenledi, en az 27 ölü

Nijerya'da üç kadın intihar bombacısı Borno eyaletinde saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Macron

Macron tutuklu Fransız gazeteci için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılması talebinde bulundu

Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel, 'Almanya'nın Türkiye'ye olan sert tutumu işe yarıyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkesinin Türkiye'ye karşı sert tutumunun işe yaradığını açıkladı