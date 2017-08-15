Ana Sayfa | DÜNYA 15/08/2017 15:38

Londra'daki dev yangınla ilgili kamu soruşturması başlatıldı

24 katlı bina

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmaları ile yetkililerin yangına müdahalesi gibi konular incelenecek

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmada ayrıca binanın sahibi Kensington ve Chelsea Belediyesinin eylemlerinin de mercek altına alınacağı kaydedildi.İngiltere Başbakanı Theresa May, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal konutlandırmaya ilişkin sorular da dahil bu yangınla gündeme taşınan daha geniş kapsamlı soruların cevapsız bırakılmayacağı konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.Emekli yargıç Sir Martin Moore-Bick başkanlığında yürütülecek soruşturmanın ilk raporunun ilkbaharda tamamlanması bekleniyor.

 
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