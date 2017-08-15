Ana Sayfa | DÜNYA 15/08/2017 12:39

Kuzey Kore'den Guam'a yönelik saldırıyla planıyla ilgili geri adım

kuzey kore

Kuzey Kore tarafından yapılan son açıklamaya göre Guam Adası yakınına füze fırlatma planı ertelendi

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuzey Kore ordusunun kendisine sunduğu planları değerlendiren Devlet Başkanı Kim Jong-un, daha önce ilan edilen denemeyi "şimdilik" askıya aldığı bildirildi.Haberde, Kim'in füze denemesi için karar vermeden önce bir süre "muhataplarının hareketlerini izleyeceği" belirtildi. Kim'in muhataplarının "Kore yarımadası ve civarındaki tehlikeli ve pervasız hareketlerini sürdürmesi halinde" füze denemesinin yapılmasına onay vereceği kaydedildi.Haberle yayınlanan fotoğraflarda, Kuzey Kore ordusunun füze denemelerinden sorumlu Stratejik Kuvvetler birimini teftiş eden Kim'in, üzerinde, Kuzey Kore'den Guam Adası'na doğru, Japonya üzerinden geçen bir güzergahın işaretli olduğu büyük bir haritayı incelediği görüldü.

FÜZE DENEMESİ HIZLA SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Ordunun, Kuzey Kore liderine onay için sunduğu iddia edilen plan kamuoyuna ilk kez açıklandığında, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Pasifik topraklarını veya ana vatanını hedef alan herhangi bir füze denemesinin "hızla savaşa dönüşebileceği" uyarısı yapmıştı.Mattis, "İnsanları hedef alıp sonuçlarına katlanmayacağınız bir dünyada yaşadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi üzerine Guam'a füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
24 katlı bina

Londra'daki dev yangınla ilgili kamu soruşturması başlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmaları ile yetkililerin yangına müdahalesi gibi konular incelenecek

londra metrosu yangın

Londra'da Holborn metro istasyonunda yangın paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Holborn metro istasyonunda yangın paniği yaşandı

paris pizzacı saldırı

Paris'te dün akşam yaşananlar terör saldırısı mı

Paris'te dün aksam bir sürücü pizza restoranına dalarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Bu olayın terör eylemi olmadığı, sürücünün intihar girişiminde bulunduğu tahmin ediliyor