Paris'te dün akşam yaşananlar terör saldırısı mı

Paris'te dün aksam bir sürücü pizza restoranına dalarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Bu olayın terör eylemi olmadığı, sürücünün intihar girişiminde bulunduğu tahmin ediliyor

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Sept-Sorts kasabasında bir sürücünün aracıyla pizzacıya girmesi sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 4'ünün durumu ciddi olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürücünün kasten restorana daldığı belirtilirken, olayda terör saldırısı şüphesi üstünde durulmadığı, intihar girişimi olduğunun düşünüldüğü bildirildi. Sürücünün 32 yaşında ve Fransız olduğu açıklanırken, Savcı Eric de Valroger, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayın gönüllü olarak gerçekleştirildiğine şüphe yok" diyerek, araçta silah bulunmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, sürücünün psikolojik durumunun "depresif" olduğunu belirterek yaralıların hastanede tedavi edildiğini ifade etti. Polis, sürücünün pazar günü de intihar etmeye çalıştığını belirterek, hakkında cinayet soruşturması açıldığını bildirdi.