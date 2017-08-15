Ana Sayfa | DÜNYA 15/08/2017 11:26

Paris'te dün akşam yaşananlar terör saldırısı mı

paris pizzacı saldırı

Paris'te dün aksam bir sürücü pizza restoranına dalarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Bu olayın terör eylemi olmadığı, sürücünün intihar girişiminde bulunduğu tahmin ediliyor

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Sept-Sorts kasabasında bir sürücünün aracıyla pizzacıya girmesi sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 4'ünün durumu ciddi olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürücünün kasten restorana daldığı belirtilirken, olayda terör saldırısı şüphesi üstünde durulmadığı, intihar girişimi olduğunun düşünüldüğü bildirildi. Sürücünün 32 yaşında ve Fransız olduğu açıklanırken, Savcı Eric de Valroger, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayın gönüllü olarak gerçekleştirildiğine şüphe yok" diyerek, araçta silah bulunmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, sürücünün psikolojik durumunun "depresif" olduğunu belirterek yaralıların hastanede tedavi edildiğini ifade etti. Polis, sürücünün pazar günü de intihar etmeye çalıştığını belirterek, hakkında cinayet soruşturması açıldığını bildirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
24 katlı bina

Londra'daki dev yangınla ilgili kamu soruşturması başlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangının nasıl çıktığı ve yayıldığı, bina ve yangın yönetmeliklerinin yeterliliği, apartmanda yapılan son tadilat ve yenileme çalışmaları ile yetkililerin yangına müdahalesi gibi konular incelenecek

kuzey kore

Kuzey Kore'den Guam'a yönelik saldırıyla planıyla ilgili geri adım

Kuzey Kore tarafından yapılan son açıklamaya göre Guam Adası yakınına füze fırlatma planı ertelendi

londra metrosu yangın

Londra'da Holborn metro istasyonunda yangın paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Holborn metro istasyonunda yangın paniği yaşandı