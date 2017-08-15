Harry Potter'ın doğduğu ev satışa çıkarıldı

Harry Potter filminde genç sihirbazın doğduğu ve 'De Vere House' ismi verilen evin 1 milyon sterline satışa çıkarıldığı öğrenildi

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yer alan ev, 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları' filminde, filmin bir başka karakteri Lord Voldemort'un Harry Potter'ın ebeveynlerini öldürdüğü ev olarak biliniyor. Altı yatak odası, dört banyosu bulunan evin son beş yıl içinde ikinci kez satışa çıkarıldığı belirtiliyor.14. yüzyıl mimarisindeki evin emlakçılar açısından tarihsel değeri büyük.

Ev, İngiltere'de en iyi korunmuş ortaçağ köyü olarak kabul edilen Lavenham'da bulunan 340 bina arasında yer alıyor.Evde, devasa bir ahşap çerçeve, şömineler, duvar resimleri ve oyulmuş bir tuğla küpeşte ile nadir bulunan bir taş sarmal merdiven yer alıyor.Emlakçı Carter Jonas, De Vere House adı verilen evin, "Lavenham'ın bugüne kadarki en değerli mülklerinden biri" olduğunu söylüyor.