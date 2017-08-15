Kraliçe Elizabeth görevi bırakıyor mu

İngiliz basınında yer alan habere göre 91 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, görevini bırakma kararı aldı

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Elizabeth’in yakın çevresine, “Eğer 95 yaşına kadar tahtta kalırsam Regency Act isimli kraliyet yasasını yürürlüğe koymak istiyorum” dedi.

Regency Act olarak da bilinen bu hamle, Kraliçe hayattayken en büyük oğluna tahtın yolunu açıyor. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Express’e konuşan kraliyet ailesi uzmanı Robert Jobson, “Üst seviyede yetkililer bana geçiş hazırlıklarına başlandığını söyledi. Dolayısıyla Charles’ın göreve gelmesi bir olasılık” ifadesini kullandı.

Geçmişte İngiliz basını tahtı oğluna bırakmadığı için bazı kesimlerce eleştirilen Elizabeth’in Charles’ın da tepkisini çekmiş ve hatta kraliyet ailesine yakın kaynaklar 1952’de babası 6. George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe’nin Charles’ın Prenses Diana’dan sonraki eşi Camilla’yı tasvip etmediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Eğer Charles, tahta çıkarsa, ülkede tahta çıkan en yaşlı kral olacak fakat Charles’ın da tahtını devretmesi gibi bir ihtimal var. Böyle bir durumda, büyük oğlu Prens William’ın tahta geçmesi gerekiyor. Fakat bu iddialar hakkında henüz Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın resmi konutu olan Clarence House’tan resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sözcü