Ana Sayfa | DÜNYA 15/08/2017 08:46

Demokratik Kongo Cumhuriyeti için kötü haber

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü ortak açıklama yaparak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki açlık sıkıntısına dikkat çekti

Açıklamada, ülkede kıtlıktan bir önceki seviye olan aşırı açlık düzeyindeki kişi sayısının, geçen yıl hazirandan bu yılın aynı dönemine kadar 1,8 milyon kişi artarak 7,7 milyona çıktığı kaydedildi.

Çatışma bölgelerinde tarım alanlarının son iki sezondur yağmalandığı, bu nedenle de çiftçilerin mahsul alamadıkları ve gıda arzının kritik seviyelere düştüğü vurgulanan açıklamada, ülkede, çatışmaların yanı sıra tırtıl istilası ile kolera ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların da insanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğine işaret edildi.BM, ülkeye zamanında acil yardım ulaşmaması halinde durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu.

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