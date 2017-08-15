Interpol tarafından aranan DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından tam3 yıldır aranan terör örgütü DEAŞ'ın Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A. İstanbul'da polisler tarafından yakalandı

Bundan 3 yıl once eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledİ.

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi.

Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir DEAŞ hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.