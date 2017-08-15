Ana Sayfa | DÜNYA 15/08/2017 08:26

Interpol tarafından aranan DAEŞ'li terörist İstanbul'da yakalandı

fransız militan

Interpol tarafından tam3 yıldır aranan terör örgütü DEAŞ'ın Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A. İstanbul'da polisler tarafından yakalandı

Bundan 3 yıl once eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledİ.

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi.

Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir DEAŞ hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
paris pizzacı kaza

Araç pizzacıya daldı, 8 yaşındaki kız çocuğu can verdi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine-et-Marne bölgesinde bir pizzacıya otomobiliyle dalan kişi bir kızın ölümüne, yedi kişinin yaralanmasına neden oldu

barış gücü askerleri saldırı

BM'nin Mali'deki barış gücü askerlerine saldırı, 7 ölü 7 yaralı

Birleşmiş Milletler'in Mali'de görev yapan barış gücü askerlerine yönelik düzenlenen saldırı sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti

Harry Potter

Harry Potter'ın doğduğu ev satışa çıkarıldı

Harry Potter filminde genç sihirbazın doğduğu ve 'De Vere House' ismi verilen evin 1 milyon sterline satışa çıkarıldığı öğrenildi