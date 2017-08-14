Ana Sayfa | DÜNYA 14/08/2017 20:46

Sierra Leone'de meydana gelen faciada ölü sayısı artıyor

Sierra Leone

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 312 kişi hayatını kaybetti

Sierra Leone Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamada, başkentin Regent bölgesinde meydana gelen heyelanda, arama kurtarma ekiplerinin toprak altından şu ana kadar 312 kişinin cesedini çıkardığı belirtildi. Sierra Leone Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh da toprak altında hala yüzlerce kişinin bulunduğundan endişe edildiğini açıkladı. Bölgede çok sayıda evin çamurla kaplandığı kaydedildi. Connaught Hastanesinde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu. 

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye asker gönderildi. 

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