Ana Sayfa | DÜNYA 14/08/2017 17:57

Yunanistan'da söndürülemeyen yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

yunanistan yanıgın

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda son dört gündür devam eden yangınlar nedeniyle OHAL ilan edildi

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Genel Sekreter Yannis Kapakis'in 12 yerde devam eden orman ve çalılık yangınlarıyla mücadele için olağanüstü hal kararı aldığı belirtildi.İyon Denizi'nde bulunan turistik adada son 24 saatte 22 yangın çıktığı ifade edildi. 140 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracının yangın söndürme çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya konuşan Kapakis, durumun olağan dışı olduğuna dikkat çekerek "İki büyük yangınla mücadele edilirken, neredeyse aynı anda başka yerlerde yangınlar çıkıyor. Bunun sebebini kaza olarak açıklamak mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.Zakinthos Belediye Başkanı Pavlos Kolokotsas, "Bu yıl Zakinthos kundakçıların hedefi haline geldi. Yangınların organize bir kundaklama faaliyetinden kaynaklandığına dair net belirtiler var." dedi.

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