Büyük gerilim, Kuzey Koreli öğrenciler orduya yazılıyor

Kuzey Kore ordusuna gönüllü olarak yazılan çok sayıda kişi arasında binlerce öğrencinin olduğu öğrenildi

İki yıl önce Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsız bölge konusunda yaşanan krizde de yaklaşık 1 milyon kişinin benzer bir davranışta bulunmuştu.

Bu hafta Trump'ın Kuzey Kore'nin 'öfke ve ateşle' karşılaşacağı yönündeki sözlerinin ardından, Asya ülkesi Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurmaya hazırlandığını açıklamış, Pyongyang ve Washington arasındaki gerilim bu gelişmelerin ardından zirve yapmıştı.Resmi haber ajansı KCNA, Çarşamba günü Kim Jong Un yönetimine destek için başkent Pyongyang'da kitlesel bir miting düzenlendiğini duyurmuştu.