Ana Sayfa | DÜNYA 14/08/2017 11:35

Nepal'de sel 49 can aldı

nepalde sel

Nepal'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle en az 49 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in güneyindeki tatil bölgelerinde mahsur kalan yaklaşık 500 kişiyi kurtarmak için filler ve sallar kullanılıyor. Çok sayıda yabancının kaldığı Sauraha kentindeki bazı oteller de sular altında kaldı.Elektrik ve telefon hatlarının da kesilmesine yol açan sellerin ardından Kızıl Haç en az 100 bin kişinin yoğun yağıştan etkilendiğini açıkladı.Köprülerin çökmesi, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Başkent Katmandu'nun 155 kilometre güneybatısında bulunan Sauraha'daki bir otel sahibi, turistlerin fillere bindirilerek en yakın havalimanına ulaştırılmaya çalışıldığını aktardı.

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