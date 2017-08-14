Restoranda terör saldırısı, 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'nun başkentindeki bir Türk restorana düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybedenler arasında 1 Türk vatandaşı da var

Olay yerinde AFP’ye konuşan bir ilk yardım görevlisi ölenlerden birinin Türk olduğunu söylerken, “11 kişiyi kurtardık fakat bunlardan biri olan Türk vatandaşı, hastane yolunda hayatını kaybetti” dedi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısını kınarken, 1 Türk’ün öldüğünü 1 Türk’ün de yaralandığını duyurdu.

3 kişinin bastığı mekanda etrafa ateş açtığı kaydedilirken, güvenlik güçlerinin saldırganları etkisiz hale getirdiğini fakat içeride kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.