Batı Afrika'daki Türk restoranına saldırı, 17 ölü 8 yaralı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki bir Türk restoranına yönelik düzenlenen saldırı sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı

Fransız AFP haber ajansı ilk yardım ekiplerine dayandırdığı haberde, hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının bulunduğunu aktardı. Ajansa konuşan bir ambulans görevlisi, Aziz İstanbul isimli restorandan yaralı olarak çıkarılan Türk vatandaşının yolda hayatını kaybettiğini söyledi.Saldırıyla ilgili devlet televizyonuna konuşan İletişim Bakanı Remi Dandjinou, 3 cihatçının güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, otomatik silahları bulunan saldırganların restoranın bulunduğu sokağa pikap cinsi bir araçla geldiğini ifade ediyor. TSİ ile 23:00 sıralarında başlayan olayda silah seslerinin 6 saat süresince duyulduğu belirtiliyor.Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda bir restoran ve otel hedef alınmıştı.