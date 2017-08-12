Ana Sayfa | DÜNYA 12/08/2017 19:37

Kuzey Kore'den ABD'yi endişelendirecek hamle

kuzey kore ordusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a destek veren 3.5 milyon Kuzey Koreli orduya gönüllü olarak katılmak için başvuruda bulundu

Reuters haber ajansının geçtiği haber Kuzey Kore’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun’a dayandırıldı. Haberde rduya katılmak için büyük bir yığılma olduğu vurgulandı. Yaptırım kararının ardından, Kim Jong-un Hawaii yakınlarındaki Guam Adası’nı vuracağının sinyalini vermiş ve Trump’la restleşmişti. Hafta içinde, milyonlarca Kuzey Koreli, başkent Pyongyang’da Kim Jong-un’a destek için meydanlara çıkmıştı.

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