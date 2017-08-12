Ana Sayfa | DÜNYA 12/08/2017 09:28

Dünyanın en yaşlı erkeği hayata veda etti

Yisrael Kristal

Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en yaşlı erkeği olarak giren 113 yaşındaki Yisrael Kristal hayatını kaybetti

Varşova’da, annesiz dünyaya gelen ve babasını I. Dünya Savaş’ında kaybeden Yisrael Kristal, 1930’lu yıllarda Naziler tarafından ailesiyle birlikte tutuklanarak, Auschwitz toplama kampına götürüldü. Kampta Kristal'in karısı ve çocukları öldürüldü. Kristal, kamptan kurtulmasının ardından 1950’li yıllarda İsrail’e yerleşerek, burada toplama kamplarındaki günlerine dair iki kitap çıkardı. 

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