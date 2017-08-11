Donald Trump, 'ABD ordusu Kuzey Kore'ye atışa hazır'

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik ordunun "atışa hazır" halde bulunduğunu ifade etti

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümlerimiz yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ise Donald Trump'ı, Kore yarımadasını "nükleer savaşın eşiğine getirmekle" suçluyor.

Pyongyang yönetimi, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam açıklarını hedef alacak yeni roket denemeleri yapacağını açıklamıştı.Guam'daki emniyet birimleri Cuma günü adada yaşayanlar için bir saldırı durumunda neler yapılması gerektiğini anlatan bir rehber yayınladı.Rehberin başlığında "Patlamaya veya ateş topuna bakmayın - sizi kör edebilir" ifadeleri yer aldı.

Adada yaşayanlara bir saldırıyı fark ettikleri anda yere yatarak kafalarını korumaları tavsiye ediliyor:

"Eğer patlama uzakta gerçekleştiyse şok dalgasının size ulaşması 30 saniyeden fazla alabilir."

ABD Savunma Bakanı Mattis, 'Savaş felaket olur' demişti

Trump'ın açıklamaları ABD Savunma Bakanı James Mattis'in diplomasi açıklamasından saatler sonra geldi.Mattis, ABD'nin Kuzey Kore ile yaşanan krizi diplomasi ile çözmeyi umduğunu, savaşın felaket olacağını ve diplomatik çözüm için mesafe alındığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde de Kuzey Kore yönetimini uyararak ABD'ye karşı bir adım atmaları durumunda "çok ama çok endişeli olmalılar" demişti.

Kuzey Kore yönetiminin kendisine çeki düzen vermemesi durumunda 'çok az uluslun karşılaştığı türden bir tehditle karşı karşıya kalacağını' da söyleyen Trump, Pyongyang yönetimine karşı çok sert açıklamalar yaparak tansiyonu yükselttiği eleştirilerine de tepki gösterdi.

New Jersey eyaletindeki golf kulübü Bedminster'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 'ateş ve öfke' açıklamasının arkasında olduğunu söyleyerek, "Kimileri o açıklamamın çok sert olduğunu düşünüyor. Belki de yeterince sert değildi" dedi.

Kuzey Kore, Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik sert uyarılarının ardından "Boş laflar" açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son mesajları, Pyongyang'ın Guam açıklarına füze fırlatma planını günler içinde tamamlayacağı yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Kaynak: BBC Türkçe