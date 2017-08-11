Türkiye, Suriye hattı duvarını İran'a örmeye başladı sırada Irak var

Türkiye'nin yasa dışı geçişleri önlemek için Suriye sınırına örmeyi planladığı 828 kilometrelik duvarın tamamlanmasında son aşamaya gelinirken, benzer bir önlemin İran'a karşı alınması için de harekete geçildi.

AVRUPA-Yaklaşık 560 kilometrelik İran sınırına örülecek 144 kilometrelik duvarın inşasına salı günü başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Suriye sınırındaki çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "Irak sınırında aynı şeyi yapacağız ve İran sınırının da uygun olan yerlerinde bunu gerçekleştireceğiz, çünkü giriş çıkışlar ülkemize artık daha kontrollü bir şekle dönüşsün. Giremeyecekler" demişti. Kış başlamadan bitirilmesi planlanıyorBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) basın danışmanlığı, duvarın 57,2 kilometrelik kısmının Iğdır'da, geriye kalan 86,8 kilometrelik bölümün ise Ağrı sınırında inşa edildiğini açıkladı.Iğdır sınırındaki duvarın iki ay içerisinde, Ağrı'daki çalışmaların ise kış dönemine girilmeden bitirilmesinin öngörüldüğü belirtilen TOKİ açıklamasında, "Fakat arazinin elverişsizliği, mayınlı arazilerden ötürü inşa edilecek duvarın bitirilmesi konusunda gecikme yaşanabilir" notu düşüldü.Abdullah Ağar, Türkiye'nin İran sınırına güvenlik duvarı örerek, sadece terör örgütü üyelerinin sınır ihlallerini değil, kaçakçılık ve mülteci akınını da engellemeyi hedeflediğini belirtti.Ağar, "Planlama sadece Suriye için değil, aynı zamanda Irak ve İran sınırları için de hatta gelecek zaman içerisinde Ermenistan sınırı için de aynı fotoğrafı görmemiz mümkün" dedi.