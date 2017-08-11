Ana Sayfa | DÜNYA 11/08/2017 08:30

Yemen'de kolera salgını kabusu sürüyor

kolera salgını

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de kolera salgınından etkilenen 82 bin kişi ile 67 bin savaş yaralısı tedavi ediliyor

MSF tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekiplerince son iki yıl beş ayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 bin yaralının, nisan ayından bu yana ise kolera salgınından etkilenen 82 bin kişinin tedavi edildiği duyuruldu.Yemen'de 12 ilde 40 hastanede sağlık desteği verildiği belirtilen açıklamada, savaş nedeniyle sağlık alanında büyük eksiklik yaşandığı, tıbbi hizmetlerde aksaklıklar bulunduğu ve bu nedenle milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uluslararası kuruluşlara Yemen halkına yardım ve desteklerini artırma çağrısı da yapıldı.Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.Birleşmiş Mi̇lletler (BM), Yemen'deki kolera salgının neredeyse ülkenin tamamına yayıldığını ve yaklaşık 2 bi̇n kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülkenin bazı kentlerinde devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
deprem haberleri

Flaş, 6,2 şiddetinde deprem oldu

Filipinlerde bu sabah saat 08:28’de 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi

donald trump

Donald Trump, 'Kuzey Kore attığı her adımda çok endişeli olmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptığı son açıklamada "çok ama çok endişeli olmalılar" şeklinde konuştu

guam saldırı

Kuzey Kore Guam açıklarına yönelik saldırı planını açıkladı

Donald Trumpile Kuzey Kore lideri arasındaki gerilim her geçen gün artarak büyüyor. Son olarak Kuzey Kore saldırı hazırlığında olduğu Guam saldırısıyla ilgili detaylar anlattı