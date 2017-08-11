Kuzey Kore Guam açıklarına yönelik saldırı planını açıkladı

Donald Trumpile Kuzey Kore lideri arasındaki gerilim her geçen gün artarak büyüyor. Son olarak Kuzey Kore saldırı hazırlığında olduğu Guam saldırısıyla ilgili detaylar anlattı

Kuzey Kore ordusundan General Kim Rak-Gyom, Guam’a yönelik füze saldırısı planının bu ayın ortasında tamamlanacağını ifade etti. General Kim Rak-Gyom’un açıkladığı plana göre Hwasong-12 modeli 4 adet füze aynı anda ateşlenecek ve Japonya üzerinden Guam’a doğru yönlenecek. Füzeler 3 bin 356.7 kilometreyi 17 dakika 45 saniyede uçtuktan sonra Guam’ın 30 ila 40 kilometre açığına düşecek.

General Kim, plan tamamlanınca Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a sunulacağını da belirtti. Kuzey Koreli general, ABD Başkanı Trump’a yönelik de ağır ifadeler kullandı. General Kim Rak Gyom, Trump’ın açıklamalarının “saçmalıkla yüklü” olduğunu söylerken, “Mantıktan yoksun böylesi bir adamla diyalog mümkün değil. Ona ancak mutlak güç tesir eder” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin planında füzeleri Japonya üzerinden yollayacağının yer alması Tokyo’yu da rahatsız etti. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, parlamentonun alt kanadındaki konuşmasında Kuzey Kore’nin atmayı planladığı füzelerin Japonya’ya tehdit olursa vurulacağını söyledi.Japan Bakan Onodera, bu durumda Japonya’nın kollektif meşru müdafa hakkını kullanabileceğini ve denizden havaya Aegis destroyer füze savunma sistemini aktif hale getirebileceğini söyledi. Uzmanlar ise Japonya’nın bunu yapabilecek kapasitesi olmadığını ifade ediyor.

GÜNEY KORE ALARMDA

Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore ise eğer Pyongyang, Guam’daki Amerikan üslerini vurmaya kalkarsa ‘katı ve güçlü’ bir cevap alacağını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Sözcüsü Roh Jae-cheon, Amerikan ve Güney Kore ordularının Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonunu ‘anında cezalandırmaya hazır olduğunu’ ifade etti.

Guam’da iki Amerikan üssü var. Bunlardan biri adanın kuzeyindeki Andersen Hava Üssü. Diğeri de güneydeki donanma üssü. Guam’daki toplam Amerikan askeri personel sayısı 7 bin. Guam’ın yerel nüfusu ise 160 bin civarında.