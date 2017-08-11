Ana Sayfa | DÜNYA 11/08/2017 00:04

Terör örgütü IŞİD Tahran'ı tehdit etti

IŞİD

Terör örgütü IŞİD tarafından yayınlanan son videoda örgüt Tahran'da yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor

IŞİD'in haber ajansı Amaq'ın logosunu taşıyan videoda, yanındaki iki kişiyle birlikte oturan kar maskeli ve kalaşnikoflu bir IŞİD militanı konuşuyor.Videoda ayrıca, Tahran'da Haziran ayında düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen iki saldırının görüntüleri de yer alıyor.

Aksanlı bir Farsça konuşan militan, "Irak ve Suriye'de köpeklerinizin boğazlarınızı kestiğimiz gibi Tahran'ın merkezinde de keseceğiz" diyor.

Videonun diğer kısmında da, siyah kar maskesi takmış ve Arapça konuşan IŞİD militanları, Şiileri hedef alan sözler söylüyor ve Irak'ta da saldıracakları tehdidinde bulunuyor.IŞİD, İran'ı bölgedeki en büyük düşmanlarından biri olarak görüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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