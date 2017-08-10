Ana Sayfa | DÜNYA 10/08/2017 23:27

Çarpıcı tespit 12 ışık yılı uzakta yaşam mı var

uzay

Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve Güneşe benzeyen yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği ortaya çıktı

İngiltere, Hertfordshire Üniversitesinden Fabo Feng önderliğinde yürütülen araştırmada, Doppler Spectroscopy (radyal hız ya da titreşim metodu) adı verilen yöntemle, Tau Ceti'nin deviniminde, yörüngesinde küçük gezegenlerin yer çekimi kuvvetinden kaynaklanan zayıf titreşimler olduğu tespit edildi.Yöntemin, Tau Ceti'nin devinim varyasyonlarının saniyede 30 santimetre kadar düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi.Bu gezegenlerden 2'sinin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ifade eden bilim adamları, bunların yıldıza konumlarının da yüzeylerinde su bulunabileceğine işaret ettiğini bildirdi.Yıldıza çok yakın mesafesi nedeniyle diğer 2 gezegenin ise yüzeylerinde su olmayacağı vurgulandı. 

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