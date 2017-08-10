Ana Sayfa | DÜNYA 10/08/2017 12:59

Londra'da çift katlı otobüs mağazaya girdi yaralılar var

londra otobüs bina kaza

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen olayda çift katlı bir belediye otobüsü bir mağazaya girdi. Meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı

Londra itfaiyesi, kadınların bilinçlerinin yerinde olduğunu açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de otobüsün Lavender Hill semtinde kaldırıma çıkıp, mutfak dekorasyonları satan Poggen Pohl Kitchen Design Centre adlı mağazanın vitrinine girdiği görülüyor. Otobüsteki yolculardan 34 yaşındaki Andrew Matthews olayı "Maalesef ben de otobüsün üst katında arkalardaydım. Otobüsün yoldan çıktığını farkettim. Mazağanın çatısı otobüsün tavanını sol üst taraftan biçti. Ben de 4 ya da 5. sıraya gittim" ifadeleriyle anlattı.Başka bir görgü tanığı da otobüsün altından dumanların geldiğini söyledi.

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