Ana Sayfa | DÜNYA 10/08/2017 12:52

Çin'deki depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor

çin deprem

Çin'in güneybatısında geçtiğimiz Salı günü meydana gelen 7,0 şiddetindeki depremde 20 kişi hayatını kaybederken 431 kişi ise yaralandı

Ülke basınında yer alan habere göre, Çin'in Ciucaygou vilayetinde 8 Ağustos Salı günü saat 21.19'da yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı ise 431'e çıktı.Eyalet yetkilileri, yaralılardan 18'inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.Aralarında 128 yabancı turistin de bulunduğu 50 binden fazla kişinin, afet bölgesinden tahliye ediliğini söyleyen yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Dün yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 247 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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