ABD'nin 'Gazapla karşı karşıya kalacaklar' açıklamasına Kuzey Kore'den yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Dünyanın daha önce hiç görmediği gazapla karşı karşıya kalacaklar." açıklamasını Kuzey Kore yanıtsız bırakmadı

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom, ülkenin resmi ajansı KCNA'a yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimine tehditler savuran Trump için "çıldırmış" ifadesini kullandı.

Kim, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin "saçmalıklarla dolu" olduğu ifadesini kullanan general Kim, "Böylesine çıldırmış bir adamla aklıselim diyalog mümkün değil, onda sadece mutlak güç işe yarayabilir." dedi.

Kim ayrıca Guam harekatının, "ABD'nin Kore yarımadasının güneyinde ve çevresinde zıvanadan çıkmış eylemlerinin dizginlenmesi için etkili bir yöntem" olabileceğini söyledi.