Ana Sayfa | DÜNYA 10/08/2017 10:33

Pyongyang'da ABD'ye karşı yüzlerce kişi toplandı

kuzey kore

ABD ile Kuzey Kore arasında ipler geriliyor. Pyongyang'da ABD karşıtı kişiler meydanlarda toplandı

Washington ile Pyongyang arasındaki kriz büyürken Kuzey Kore’de birçok sivilin de katıldığı büyük çaplı bir gövde gösterisi yapıldı.Kuzey Kore’nin çılgın açıklamaları olan Kim Jong Un’a desteğini göstermek için binlerce kişi Kim Il Sung Meydanı’na çıktı.Propaganda posterleri taşıyan insanlar, kılık kıyafetlerine göre ayrıldı.

İşçiler beyaz elbiseleriyle gösteriye katılırken daha elit olanlar siyah kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Kuzey Kore’nin ABD’yi vurmak için tarih verdiği dakikalarda yürüyüş yapan halk, ABD’ye karşı duracaklarını ve Kuzey Kore lideri Kim Jong’un yanında olduklarını duyurdu.

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