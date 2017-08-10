ABD Savunma Bakanından Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamalar

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis son dönemlerde iplerin daha da gerildiği Kuzey Kore'ye, "Kuzey Kore, rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır.” uyarısında bulundu

Kuzey Kore’nin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vurmakla tehdit etmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mattis, “Kim Jong-un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tek sesini ve Kuzey Kore’nin küresel güvenlik ve istikrara tehdit teşkil ettiği konusunda mutabık dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin sesini dikkate almalı. Kuzey Kore kendisini izole etmeyi bırakmalı ve nükleer silah arayışını durdurmalıdır. Kuzey Kore rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayında Kuzey Kore tehdidi hakkında bilgilendirildiğine dikkati çeken Mattis, Trump’ın ilk emrinin balistik füze savunma sistemleri ile nükleer caydırıcı gücün teyakkuzuna önem verilmesi olduğunu vurguladı.

Mattis, ABD dışişlerinin diplomatik olarak sorunun çözümüne çalıştığını belirterek, bununla birlikte ABD ve bölgedeki müttefik ülkelerin askeri kabiliyetinin Kuzey Kore’nin çok ötesinde olduğunu vurguladı. Mattis, şunları söyledi:

“Bizim birleşik müttefik kuvvetlerimizin dünya üzerinde en isabetli, en hazır, sert savunma ve saldırı gücüne sahip olduğu bilinmelidir. Bizim eylemlerimiz Kuzey Kore’nin eylemlerine üstün gelmeye devam edecek ve Kuzey Kore başlattığı her silah yarışını veya çatışmayı kaybedecektir.”