Fransa'da çatışma çıktı, o saldırgan yakalandı

Fransa'nın kuzey bölgesinde çıkan çatışmada yakalanan saldırganın Paris'te askerlere yönelik saldırıyı gerçekleşen kişinin olduğu öğrenildi

Alınan son bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu araç, Paris'ten ülkenin kuzeyindeki Calais istikametine giderken A16 otoyolunda durduruldu.Polis, saldırıda kullanılmış olabilecek aracı durdurduktan sonra şüpheliyi önce vurdu, ardından gözaltına aldı. Öte yandan Reuters, şüphelinin yakalandığı bölgede, üzerinde kurşun delikleri olan bir BMW marka arabanın görüldüğünü aktardı.Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde aracını Fransız askerlerinin üzerine süren kişi, saldırının ardından kaçmayı başarmıştı.AFP haber ajansı yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu belirtildi.