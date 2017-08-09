Depremin vurduğu Çin'de can kaybı artıyor

Çin'de meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından ölü sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi. 247 kişi ise yaralandı

Yarı resmi Şinhua haber ajansı, deprem bölgesinden 31 bin 500 turistin tahliye edildiğini bildiriyor.Reuters ve AP'nin geçtiği fotoğraflarda, çok sayıda turistin Jiuzhaigou havalimanında beklediği görülüyor.Kurtarma ekipleri, enkazları daha iyi inceleyebilmek için insansız hava araçları kullanıyor.Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.