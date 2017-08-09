Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye 'Gazap ve öfkeyle karşılaşırsınız'

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik uyarılarda bulundu

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Trump’ın bu açıklamaları, Washington Post gazetesinin, Pyongyang'ın tam kapasiteli nükleer bir güç olma yolunda önemli bir eşiği atlatarak balistik füzelerine yerleştirebileceği nükleer savaş başlıklarını başarılı bir şekilde ürettiğini iddia etmesi sonrasında geldi.

Gazetenin Amerikan istihbaratına dayandırdığı haberde, ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) Kuzey Kore yönetiminin 60 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tespit ettiği ileri sürüldü.

Haberde, DIA'nın geçen ay tamamlanan değerlendirmesinde, Pyongyang'ın elindeki nükleer savaş başlığı miktarının önemli ölçüde arttığının belirlendiği iddia edilirken, bazı bağımsız uzmanların ise ülkede bulunan nükleer başlık sayısının DIA'nın raporundaki rakamdan çok daha az olduğunu söylediğine yer verildi.

Gazetenin ele geçirdiği 28 Şubat tarihli istihbarat belgesinde, "İstihbarat kurumları Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze sınıfı füzeler dahil balistik füzelerin kullanacağı nükleer silahı üretti." ifadesinin bulunduğu belirtildi.