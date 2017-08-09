Çin 7 şiddetindeki depremle yıkıldı, 13 ölü 175 yaralı

Çin'in güneybatısında bulunan Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7 şiddetindeki deprem sonucunda 13 kişi hayatını kaybederken 175 kişi yaralandı

Sıçuan'ın Ciucaygou vilayet merkezinde dün saat 21.19'da meydana gelen deprem yerin 20 kilometre altında kaydedildi.Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.Arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin yaşandığı bölgede çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Ciucaygou'ya yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'nde de sabah saatlerinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin Cinghe vilayetinde kaydedildiği ifade edildi.Çin'de deprem fay hatları ülkenin güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uzanan alanlarda ilerliyor. Bu alanlarda sıklıkla deprem meydana geliyor.