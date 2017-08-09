Ana Sayfa | DÜNYA 09/08/2017 08:41

İsrail Hava Kuvvetleri'nden Gazze'ye saldırı

gazze hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından Gazze şeridine saldırı düzenlendi

İsrail Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava operasyonlarının Gazze tarafından İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Hamas kastedilerek "İsrail, roket saldırısından terör örgütünü sorumlu tutmaktadır" dendi.

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Gazze'de iki Hamas binasının hedef alındığını ve operasyonda ABD'den yeni alınan F-35 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını yazdı.Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden bir görevli, İsrail'in hava saldırısı sonucu üç yaralının hastaneye getirildiğini ve tedaviye alındığını söyledi.

Kafasına şarapnel isabet eden 26 yaşındaki bir adamın durumunun ciddi olduğu da belirtildi.

İsrail ordusu, Salı gecesi ülkenin güneyindeki Hof Aşkelon bölgesine bir roketin isabet ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

Kırılgan ateşkes

2014 yılının yaz aylarında İsrail hükümeti üç İsrailli gencin kaçırılıp öldürülmesinden Hamas'ı sorumlu tutmuş ve yaklaşık iki ay boyunca Gazze'yi hedef alan yoğun bir hava saldırısı sürecini başlatmıştı.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2014'teki Gazze hava saldırılarında 1500'e yakın Filistinli sivilin öldürüldüğünü açıklamış, Uluslararası Af Örgütü "İsrail Gazze'de savaş suçu işlemiş olabilir" demişti.

3 yıl önce yaşanan yoğun çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ile İsrail hükümeti arasında kırılgan bir ateşkes yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Gazze tarafından İsrail'e roket atılıyor ancak genellikle bu roket saldırılarını Hamas karşıtı radikal İslamcı örgütler üsleniyor. Jerusalem Post, son roket saldırısını da IŞİD'le bağlantılı Ahfad el-Sahabe örgütünün üstlendiğini aktardı.Ancak İsrail hükümeti Gazze'yi yönetenin Hamas olduğunu ifade ediyor ve bölgeden gelen her türlü şiddet eyleminden Hamas'ı sorumlu tuttuğunu ifade ediyor.

 
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