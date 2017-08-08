Ana Sayfa | DÜNYA 08/08/2017 08:58

Kuzey Kore'nin tehdidine ABD'den jet yanıt

Nikki Haley

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'nın yeni yaptırım kararlarının ardından Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin yanıt verdi

Haley, Fox News kanalına verdiği mülakatta, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen balistik füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik alınan yeni yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yeni yaptırımları Kuzey Kore'ye "atılmış bir yumruk" olarak nitelendiren Haley, bu ülkenin saldırgan tutumunun ve verdiği tepkilerin yaptırımlardan endişe duyduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Daha önce Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerine son vermesi konsunda yeterince baskı yapmamakla eleştirdiği Çin ve Rusya'nın bu kez BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararına destek verdiğini anlatan Haley şöyle konuştu:

"Kuzey Kore şimdi uluslararası toplumun tek ses olduğunu görüyor. Çin geri adım atmadı, Rusya geri çekilmedi. Güvenlik Konseyi'nde herkes 'yeter artık, bu pervasızlığı ve sorumsuzluğu daha fazla izlemeyeceğiz' dedi. Kuzey Kore, ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiriyor. Bu yüzden yaptırımlara Çin'in destek vermesi çok önemliydi ve Çin etkinliğini artırarak yaptırımları uygulayacağını söyledi."

Haley, Kuzey Kore'nin ABD'ye "Ciddi bir ders vermeye hazırız" uyarısına ilişkin ise "Tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz." dedi.Kuzey Kore'nin her doları "halkını beslemek yerine nükleer silah yapımı için kullandığını" savunan Haley, yaptırımların Kuzey Kore'nin füze deneme kapasitesini azaltacağını ifade etti.Haley, Venezuela'daki siyasi istikrarsızlığa ilişkin de "Venezuela'da demokrasinin diktatörlüğe dönüştüğünü izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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