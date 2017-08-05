Şüpheli paket 10 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin Kansas eyaletindeki Milli Gelir İdaresi binasının önüne bırakılan şüpheli paket nedeniyle 10 kişi hastanelik oldu

Kansaslı yetkililerden alınan son bilgiye göre bırakılan şüpheli paket nedeniyle kusma ve terleme belirtileri gösteren 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Kansaslı yetkili Garrett, bina içindeki gazların kontrol edildiğini ancak şüpheli paketin içindekilerin henüz belirlenmediğini söyledi. Ayrıca Garrett, soruşturmanın IRS ve diğer federal makamlara devredildiğini bildirdi.