Ana Sayfa | DÜNYA 05/08/2017 08:55

Cami önüne bırakılan bomba yüklü araç patlatıldı, yaralılar var

cami önü patlama

Libya'nın Bingazi kentinde bulunan bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatıldı. Olay sonucunda cemaatten 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingazi kentinde bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.Saldırının Doğu Libya Kabileleri Birliği Başkanı El-Başa Salih el-Atyuş'u hedef aldığı belirtilirken, Atyuş'un olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.Atyuş, Kasım 2016'da da yine aynı camiden çıkışı sırasında kendisini hedef alan saldırıda yaralanmıştı.

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