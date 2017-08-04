Ana Sayfa | DÜNYA 04/08/2017 18:52

Ayının saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç can verdi

ayı

İsveç'in kuzeyinde bulunan bir hayvanat bahçesinde çalışan 19 yaşındaki kişi ayının saldırısı sonucunda can verdi

Ülkenin kuzeyindeki Orsa Rovdjurspark'da çalışan ve kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki işçi, parmaklıkları temizlediği sırada bir bozayının saldırısına uğradı.Ağır yaralanan ve helikopterle hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Parkın sözcüsü Sven Brunberg, saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini belirterek, saldırının ardından ayıya zehirli iğne yapıldığını ve parkın gün içerisinde ziyarete kapandığı açıklandı.Başkent Stockholm'ün 330 kilometre kuzeyindeki Orsa Rovdjurspark, Avrupa'nın en büyük yırtıcı hayvan parklarından biri olarak biliniyor.

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