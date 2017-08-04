Ana Sayfa | DÜNYA 04/08/2017 18:38

Turist istemeyen parti üyeleri bisiklet ve otobüslerin lastiklerini kesti

Barcelona

Avrupa'nın turizm gözdesi olan Barcelona'da Katalan partisi üyeleri turist istemedikleri gerekçesiyle şehirdeki bisikletlere zarar verdi

Geçtiğimiz günlerde aynı partinin üyeleri, Barcelona futbol takımının stadyumunun çevresindeki İngiliz turistleri taşıyan bir tur otobüsünün lastiklerini keserek camlarına spreyle 'Turizm, mahalleleri öldürüyor yazmıştı.Radikal CUP partisinin gençlik kolu Arran, turizm karşıtı kampanyayı üstlendi.Barcelona'da şehir meclisi üyesi olan Santi Villa, CUP'un büyük bir hata yaptığını söyleyerek, Barcelona ve Katalunya algısına zarar verdiğini savundu.

Arran grubunun sözcüsü Laura Flores, şiddet eylemlerini savunarak, "Bu eylemler bizim her gün karşılaştığımız şiddete karşı bir cevap. Sokaklara konuşmaya açık olmalı çünkü orası mücadele edebileceğimiz tek yer." ifadelerini kullandı.

CUP üyesi Mireia Boya ise şehir sakinlerinin artan turist sayıları nedeniyle 'ekonomik şiddetle' karşı karşıya kaldığını savundu.

1.6 milyon nüfusuna karşın geçtiğimiz yıl yaklaşık 32 milyon turisti konuk eden Barcelona'da turizm tartışması uzun süredir sıcaklığını koruyor. Şehir sakinleri, artan turist sayısıyla birlikte kiraların fahiş noktalar ulaştığını ve kendi şehirlerinde yaşayamadıklarını söylüyorlar.Geçtiğimiz yıl turizmin sınırlandırılması talebiyle çok sayıda turizm karşıtı protesto düzenlenirken, bazı otellerin duvarlarına 'boya bombaları' atılmıştı. Şehirde halen birçok sokağın duvarlarında turizm karşıtı grafitiler yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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