Ana Sayfa | DÜNYA 04/08/2017 08:32

İsrail Başbakanı yolsuzluk ve rüşvetten şüpheli bulundu iddiası

Netanyahu

İddiaya göre İsrail polisi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "rüşvet ve yolsuzluktan şüpheli" bulunduğunu tespit ederken soruşturmaya da yayın yasağı koydu

Polisin bu talebini değerlendiren mahkeme, Başbakan Netanyahu hakkında yürütülen tüm yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı getirdi. Basına dün yansıyan haberlerde eski danışmanlarından Ari Harov'un "Netanyahu aleyhinde tanıklık ettiği" kaydedilmiş ancak detay verilmemişti. Netanyahu'nun eşi Sara da önceki gün yolsuzluk suçlamasıyla polise ifade vermişti. 

İsrail Başbakanı Netanyahu da hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermek zorunda kalmıştı. Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

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