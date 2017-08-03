12 yıl önce öldürülen İngiliz modelin cesedi mezardan çıkarıldı

İngiltere'de 2005 yılında henüz 18 yaşında öldürülen model Sally Anne Bowman'ın cesedi Adalet Bakanlığının izni ile mezardan çıkarıldı

İngiliz Daily Mirror gazetesine konuşan Bowman'ın annesi Linda Bowman, kızının cenazesini 4 yıl önce çıkardıklarını çünkü "gaddar insanların" kızının mezarına saldırdığını ve mezar taşını kırdıklarını söyledi.Linda Bowman ayrıca kızının mezarına çöp ve ölü çiçekler bırakıldığını da belirtti.Bowman, mezarın 6 ayda 4 kez hedef alındığını kaydetti.

Katili ömür boyu hapse mahkum edildi

46 yaşındaki Mark Dixie, Sally Anne Bowman'ı 2005 yılında Londra'nın güneyindeki Croydon semtinde önce bıçaklamış, sonra da genç kız can verirken ona tecavüz etmişti.Mark Dixie, 2008 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.Dixie İngiliz yasaları gereği en az 34 yıl hapis yatacak.Mark Dixie duruşma sırasında Bowman'ı ölü bulduğunu, alkol ve uyuşturucu etkisi altında genç kadın ölüyken ona tecavüz ettiğini iddia etmişti.Dixie, geçen ay, 16 yaşındayken de bir kadına tecavüz ettiğini itiraf etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe