Ana Sayfa | DÜNYA 03/08/2017 11:05

ABD Kuzey Kore'de bulunan vatandaşlarını uyardı

ABD

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Kuzey Kore'ye yönelik getirilen seyahat yasağı nedeniyle bir uyarı mesajı yayınlandı

Uyarıda, seyahat yasağına ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğu belirtilerek, Kuzey Kore'deki vatandaşlarının seyahat yasağından önce bu ülkeden ayrılmaları istendi.Kuzey Kore'ye ABD pasaportuyla seyahat etmek isteyen kişilerin, aldıkları özel izni pasaportlarına işletmesi gerektiği kaydedildi.

Bakanlıktan salı günü yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edilmişti.

YASAYA UYMAYANLAR CEZALANDIRACAK

Kuzey Kore'ye yönelik yasak, eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek.Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.

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