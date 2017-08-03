Ana Sayfa | DÜNYA 03/08/2017 09:43

Yemen için korkutan rapor 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

yemende açlık

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan rapora göre, dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuğun da yetersiz beslendiği belirtildi.Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunun vurgulandığı raporda, ülkede barınak, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.

Amran iline bağlı Hamir ilçesi civarındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hikayelerine de yer verilen raporda, masum insanların savaştan etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde de 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Ülkedeki kolera salgınına da değinilen raporda, insanların, temel sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle tedavi edilmesi mümkün hastalıklardan öldüğü belirtildi.

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