Rusya Başbakanı, 'ABD Rusya'ya bir ticaret savaşı başlattı'

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle iki ülke arasında ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek ABD'yi Rusya'ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlatmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımları içeren tasarıyı onaylamasının ardından Rusya tepki gösteren ilk ülke oldu.Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Kongresinin, yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşmasını değerlendirdi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını vurgulayan Medvedev, "Trump yönetimi de büyük bir acizlik göstererek tüm yürütme gücünü Kongre'ye devretti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın bu hamlesiyle Rusya'ya bir tiaret savaşı başlattığına dikkat çeken Medvedev, ülkesinin bu hamlelere karşı gücünün yerinde olduğunu da duyurdu.