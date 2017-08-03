Ana Sayfa | DÜNYA 03/08/2017 08:24

ABD'deki bir okulda patlama oldu, ölü ve yaralılar var

ABD okul patlama

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir okul binasında meydana gelen olayda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi

Patlamanın ardından okul binası çökerken, şehir itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybederken bir kaç kişinin de enkaz altında kalabileceği bilgisine ulaşıldı. Bu yüzden ölü sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin binada ve çevresinde herhangi birinin olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
yemende açlık

Yemen için korkutan rapor 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya Başbakanı Medvedev

Rusya Başbakanı, 'ABD Rusya'ya bir ticaret savaşı başlattı'

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle iki ülke arasında ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını belirterek ABD'yi Rusya'ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlatmakla suçladı

deniz gücü italya

İtalyan parlamentosu insan kaçakçılığına bu yöntemle engel olacak

İtalya'da parlamentosu insan kaçakçılığını engellemek adına Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderecek