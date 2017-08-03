ABD'deki bir okulda patlama oldu, ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir okul binasında meydana gelen olayda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi

Patlamanın ardından okul binası çökerken, şehir itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybederken bir kaç kişinin de enkaz altında kalabileceği bilgisine ulaşıldı. Bu yüzden ölü sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin binada ve çevresinde herhangi birinin olup olmadığını araştırdığı bildirildi.