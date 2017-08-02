Afganistan'daki cami saldırısında ölü ve yaralı sayısı artıyor

Afganistan'da dün bir camiye ayrı ayrı düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 29'a yaralı sayısı ise 64'e yükseldi

Yaralılardan bazılarının komşu İran'a götürülürken ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor.Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 30'dan fazla olduğunu aktardı.Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırıyı kınadı. Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen bir terör örgütü olmadı.

Dün akşam saat 20.00'de iki saldırgandan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı.Yaklaşık iki ay önce de Herat'taki bir camide düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmişti.