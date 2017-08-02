Ana Sayfa | DÜNYA 02/08/2017 08:34

Afganistan'da cami bombalandı, en az 20 ölü var

afganistan cami saldırı

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentindeki bir camide düzenlenen intihar saldırıları sonucunda en az 20 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, saldırganlardan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını aktardı.Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
cami saldırısı

Afganistan'daki cami saldırısında ölü ve yaralı sayısı artıyor

Afganistan'da dün bir camiye ayrı ayrı düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 29'a yaralı sayısı ise 64'e yükseldi

abd kuzey kore

Rex Tillerson, 'Kuzey Kore ile düşman değiliz'

Kuzey Kore ve ABD arasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 'Washington'ın Kuzey Kore rejimini devirme amacı taşımadığını' belirtti

ABD

ABD'den muhalif liderleri derhal serbest bırakın çağrısı

Venezuela’da iki muhalefet liderinin gözaltına alınmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı "Muhalif liderleri derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu