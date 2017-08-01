ABD'den muhalif liderleri derhal serbest bırakın çağrısı

Venezuela’da iki muhalefet liderinin gözaltına alınmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı "Muhalif liderleri derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu
Venezuelada, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma sosyal medyadaki hükümet karşıtı paylaşımlarıyla ev hapsi şartlarını ihlal ettikleri iddiasıyla gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Hükümet yanlısı Yüksek Mahkeme ise Facebook’ta yaptığı açıklamada, muhalif liderlerin kaçmayı planladıkları gerekçesiyle önlem amacıyla gözaltına alındıklarını bildirdi.2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'da yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yapıldı. Siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren bakanlık, "muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.