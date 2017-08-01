Moskova’da adliyede silahlı çatışma, ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan adliyede çıkan çatışma sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Reuters'ın geçtiği son haberde, bina içinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Avukat Diana Tatosova, savcudan aldığı bilgiye göre 11 kişinin olay yerinde olduğu ve yaşanan bir tartışma sonrasında saldırganların rehine aldığı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre duruşmaya çıkarılan 5 sanığın güvenlik görevlisinin silahını almak istemesinden sonra olayların geliştiği ve gerginliğin o sebeple olduğu açıklandı.Saldırganlardan 3’ünün öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtilirken 2 saldırganın yaralandığı duyuruldu.