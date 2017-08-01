Ana Sayfa | DÜNYA 01/08/2017 12:00

O isimden çarpıcı iddia 'Dünyanın en zengin insanı Putin'

Putin

Hermitage Capital Management’ın CEO’su Bill Browder son yaptığı açıklamada dünyanın en zengin insanının 200 milyar dolarlık serveti olan Rusya lideri Putin olduğunu öne sürdü

Browder, ABD Kongresi'ne verdiği ifadesinde Putin'in 200 milyar dolar değerinde servetinin bulunduğunu ifade etti. Rusya’ya uygulanacak yaptırım kararı öncesi parlamentoda ifade eden Browder, “Parasını batı bankalarında tutuyor. Mal varlığının her an dondurulma riski de var” diye konuştu.,Browder Putin’in emrinde 10 bin personel olduğu ve bu personelin para aklamadan adam kaçırmaya kadar pek çok yasa dışı eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Putin’in resmi olarak açıklanan yıllık maaşı 120 bin dolar seviyesinde.

Celebritynetworth isimli internet sitesinin haberine göre Putin'in 70 milyar dolarlık bir gizli serveti bulunuyor. Putin aileden zengin biri de değil. Vladimir Putin'in annesi bir fabrika işçisiydi babası ise bir askerdi.

Kaynak: Hürriyet

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